تراجع أسعار الذهب في الكويت اليوم.. اعرف عيار 21 بكام؟

يبحث المصريون عن سعر جرام الذهب بشكل يومي داخل وخارج البلاد، خاصةً بعد إصدار مجلس الوزراء، قرار بإعفاء الذهب المستورد من رسوم الضريبة الجمركية لمدة 6 أشهر، سواء سعر المعدن الأصفر في الكويت أو السعودية أو الإمارات، فيما تراجعت أسعار الذهب في الكويت اليوم، بشكل ملحوظ، وسجل سعر الأوقية بالتعاملات المسائية 612,169 دينار كويتي، بعد خسارتها ما يقرب من 7 دنانير، وذلك تزامنًا مع انخفاض سعر الأوقية عالميًا لتهبط إلى 1,993.62 دولار فقط.

أسعار الذهب في الكويت اليوم تتراجع 1.12%

ووفقًا لشاشات التداول بشركات الذهب في أسواق الكويت، تراجعت أسعار الذهب في الكويت اليوم، بنسبة 1.12%، فيما وصل أعلى سعرللمعدن الأصفر اليوم نحو 619.11 دينار، مقابل 612.17 دينار لأقل سعر للأوقية.

وتهتم «الوطن» برصد تغيرات أسعار الذهب في الكويت اليوم، سواء بالدولار أو بالعملة المحلية، لمعرفة مسار سعر الذهب وربطه بالسعر العالمي، ما يساهم في تحديد القرار المناسب بالشراء أو البيع.

سعر جرام الذهب عيار 21 بالكويت

تراجعت أسعار الذهب في الكويت اليوم، ليخسر جرام الذهب عيار 21 ما يقرب من 0.2 دينار، ويباع بسعر 17,221 دينارًا كويتيًا قبل احتساب المصنعية، بما يعادل 56.09 دولار أمريكي.

وبعد خسارة سعر أوقية الذهب حوالي 7 دنانير خلال يوم واحد، هبط سعر الجرام عيار 22 إلى 18,04 دينار كويتي ما يعادل 58.76 دولار أمريكي، ما يجعل أسعار الذهب في الكويت اليوم، مناسبة للشراء.

سعر جرام عيار 24

فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً ومبيعًا في الكويت والأسواق الخليجية بصفة عامة، إلى 19,682 دينارًا كويتيًا ما يعادل 64.1 دولار أمريكي، قبل احتساب المصنعية.

أسعار الذهب اليوم في الكويت للسلاسل والحُلي

ووفقًا لأحدث أسعار الذهب في الكويت اليوم، والمعلنة على منصات التداول، فإنَّ تكلفة شراء 100 جرام ذهب عيار 24 تصل إلى حوالي 1,968 دينارًا كويتيًا ما يعادل 6,409.73 دولار أمريكي.

وتُباع السلاسل الذهب وزن 10 جرامات عيار 22 بسعر 180.67 دينار كويتي قبل احتساب المصنعية.

وتتميز أسعار الذهب في الكويت، بعدم وجود فارق كبير بينها وبين الأسعار العالمية، وكذلك فإنَّ سعر الجرامات لا يوجد بها فارق كبير بين المتاجر قبل احتساب المصنعية.