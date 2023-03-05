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تعيين أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء الكويتي

كتب:

أ ش أ
10:32 ص | الأحد 05 مارس 2023
الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح

الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح

أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح ، اليوم الأحد، أمرا بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيسًا لمجلس الوزراء الكويتي، وتكليفه ترشيح الوزراء الجدد.

استقالة في يناير الماضي

وكان أمير الكويت، نواف الأحمد الجابر الصباح، أعلن في يناير الماضي، قبوله استقالة أعضاء الحكومة الكويتية من رئيس الوزراء والوزراء.

مناصب سابقة

وشغل الشيخ أحمد نواف الأحمد منصب رئيس مجلس وزراء الكويت منذ 24 يوليو 2022، وحتى استقالة حكومته في 23 يناير الماضي، كما شغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، منذ 9 مارس 2022، إضافة إلى توليه منصب نائب رئيس الحرس الوطني، وهو الابن الأكبر للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.

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بقلم أ ش أ