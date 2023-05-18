متحف شرم الشيخ يحتفل باليوم العالمي للمتاحف بورش عن التنوع البيولوجي

نظم متحف شرم الشيخ الجديد اليوم الخميس فعالية بعنوان التنوع البيولوجي عند المصري القديم، وقال الدكتور محمد حسانين مدير متحف شرم الشيخ الجديد لـ«الوطن» إن المتحف يحتفل باليوم العالمي للمتاحف على مستوى العالم، ويهدف هذا الاحتفال لتحقيق الاستدامة وتنظيم الحياة.

وأضاف أن المتحف يقوم بدور توعوي كبير لأهالي محافظة جنوب سيناء والسياح الذين يتوافدون بشكل يوم لزيارته خاصة أنه جرى إعلان متحف شرم الشيخ أول متحف أخضر قبل قمة المناخ.

ورشة فنية عن التنوع البيولوجي عند المصري القديم

وأوضح مدير متحف شرم الشيخ الجديد أنه في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف نظم متحف شرم الشيخ اليوم ورشه فنية عن التنوع البيولوجي عند المصري القديم بمشاركة اطفال مصريين وأجانب من المقيمين في مدينة شرم الشيخ.

وقال إن ورشة التنوع البيولوجي عند المصري القديم أقيمت عن طريق توصيل النقاط ليظهر شكل الحيونات التي تعرف عليها الأطفال أثناء زيارة المتحف و أسمائها التي أطلقها عليها المصري القديم، وتلوين الشكل الناتج يتبعها لعبة حركية يتعرف فيها الطفل على شكل الحيوان قديما ومدى التغير الشكلي عليه حتى الآن للتكيف مع التغييرات المناخية.