«الوطن» داخل فرع «اورنج مصر» في شرم الشيخ.. متحف صغير للمستقبل الأخضر

إذا كنت دائم الزيارة إلى مدينة شرم الشيخ، أو أحد ضيوف مصر خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، فيجب ألا تفوتك زيارة فرع أورنچ مصر بمدينة شرم الشيخ، أحد أكثر الأماكن الصديقة للبيئة، هذا المتجر الذى أصبح نموذجاً لما يجب أن تصبح عليه جميع الفروع فى المستقبل من حيث التطور التكنولوجى والتحول الأخضر، وذلك فى الوقت الذى تستضيف فيه مصر مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27.

متحف صغير للمستقبل الأخضر

ستشعر وأنت فى داخل هذا الفرع أنك داخل متحف صغير للمستقبل الأخضر، وسترى ولأول مرة فى مصر وأفريقيا، تقنيات مبتكرة بين جميع متاجر أورنچ حول العالم، بما فى ذلك الفروع الموجودة فى فرنسا، ببساطة شديدة يمكنك تناول كوب من الماء عبر جهاز يحول الرطوبة فى الهواء إلى ماء نقى (من خلال فلترة الأشعة فوق البنفسجية) air to water dispenser بمعدل 20 لتر ماء يومياً، هذه الكمية تكفى بنسبة 125% للعملاء المترددين على المتجر، وبإمكانها منع استخدام 1700 زجاجة بلاستيكية سنوياً.

على بعد خطوات من جهاز المياه، سترى أمام عينيك النباتات الجدارية الخضراء green walls، وستتنفس هواءً نقياً خالياً من الشوائب بفضل هذه النباتات، والتى يتم ريها والاعتناء بها داخل المتجر عبر تقنيات الذكاء الاصطناعى، وتوفر وحدها «أوكسجين» يكفى احتياجات 18 شخصاً لمدة 24 ساعة (72000 متر مكعب من الهواء النقى سنوياً)، ما يعمل على تقليل درجة الحرارة والرطوبة فى المكان مع مكافحة الضوضاء وتوفير بيئة عمل مُثلى للموظفين والعملاء.

بعد أن تشرب الماء ستلقى بالأكواب الورقية التى استخدمتها بحاوية النفايات الموجودة بجوارك، هذه الحاوية ليست عادية، إنما هى عبارة عن جهاز مثير يعمل بالذكاء الاصطناعى AI Automatic Sorting Waste bin، دوره يتلخص فى فرز وفصل النفايات إلى جزء قابل لإعادة التدوير وآخر غير ذلك، وفى نفس الوقت يعمل على امتصاص الروائح الغريبة الناتجة من النفايات.

أجهزة الاستشعار Sensors تنتشر بالمتجر

التجربة لن تكتمل إلا بأجهزة الاستشعار Sensors المنتشرة بالمتجر، حول الأبواب والنوافذ وأماكن أخرى، دور هذه الأجهزة إرسال إشارات لكل ما يحدث داخل المتجر، وهنا يمكن ترشيد استهلاك الطاقة، فدرجة التبريد داخل المتجر تتغير تلقائياً بحسب عدد الأفراد أو التوقيت ليلاً ونهاراً أو درجات الحرارة فى الخارج، كما تتبدل نسب الرطوبة إلى المستوى الصحى.

الهواء النقى متاح داخل المتجر، عبر نظام ذكى متطور للغاية لمراقبة جودة الهواء Air quality monitoring يعمل على حساب الطاقة المستهلكة وتنظيمها خلال التدفئة والتهوية والتكييف، كما يحصى عدد الأفراد الذين دخلوا المتجر ويراقب نسب ثانى أكسيد الكربون فى المكان وكذلك نسب الأوكسجين وغيرها من المهام الأخرى.

لن تجد على الحوائط أى إعلانات ورقية معلقة، متجر أورنج مصر بشرم الشيخ لا يحمل أى إعلانات ورقية، فكل شىء يعرض على الشاشات التى تزودك أيضاً بمعلومات مهمة أخرى، كما يستطيع متجر أورنج مصر بشرم الشيخ، تخفيض الانبعاثات بمقدار 0.64 طن مترى سنوياً، ليكون له مردود رائع على كوكبنا عندما يتم تعميمه على جميع الفروع.