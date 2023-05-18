موسم حصاد الكتان بالغربية.. الفدان ينتج نصف طن شعر «وكله فوايد»

تعد محافظة الغربية من أكثر المحافظات إنتاجا لمحصول الكتان، وتشتهر عدة قرى بالإقليم بزراعة هذا المحصول، من بينها قرية العزيزية التابعة لمركز ومدينة سمنود، ويعمل أكثر من 70% من سكانها داخل مصانع وحقول الكتان، ما يجعلها ضمن القرى المنتجة.

موسم حصاد الكتان

يقول المهندس مصطفى علي صاحب مصنع كتان بقرية كفر العزيزية بمركز سمنود لـ«الوطن» إن موسم الكتان يبدأ مع دخول فصل الصيف، ويستمر حتى نهايته، وأن الكتان يحتاج إلي تربة طينية خصبة، من أجل الحصول على إنتاج وفير، بعكس زراعته في أرض رملية يكون إنتاجية الفدان قليلة مقارنة بالأرض السمراء، مشيرا إلى أنه يتم تصدير الكتان لعدة دول على رأسها الصين وبلجيكا وأمريكا.

وأضاف أن محصول الكتان يتم استلامه من المزارعين داخل شونة، ومن ثم تتم عملية التنشير ثم مرحلة التروبيل، لتحويل الكتان إلى شعر، وبعد ذلك يتم بيعه إلى شركات كبرى أو تصديره وأن إنتاجية الفدان تصل إلى نصف طن شعر كتان، وأن العمالة التي يحتاجها المصنع تبلغ نحو 30 عاملا، وأن محافظة الغربية يوجد بها أكثر من 100 مصنع كتان.

مرحلة فصل البذور

وأضاف علي البحيري، أحد العاملين لـ«الوطن» أنه يعمل داخل أحد المصانع، لمدة 8 ساعات يوميا ومهمته هي فصل البذور من أعواد الكتان، وتسمى بعملية «التصوير» وذلك لأن البذور وحدها تدخل في صناعات عديدة، ويتم استخلاص الزيوت بمختلف أنواعها، ويعد موسم حصاد الكتان مصدر رزق لكثير من أهالي القرية والقرى المجاورة.

زراعة 3 ملايين فدان

«عندي 64 سنة أطلع علي زراعة الكتان»، بهذه الكلمات بدأ أحمد نوفل أحد المزارعين لـ«الوطن» أنه تعلم تلك الزراعة من والده وأجداده، وأن محصول الكتان مصدر رزق لجميع الأهالي بالقرية والقرى المجاورة، وأن زراعة الكتان تبدأ في شهر أكتوبر، ويتم الحصاد في أول شهر مايو، وبعد ذلك يتم نقله إلى المصانع الموجودة، ويستمر العمل داخل المصانع حتى شهر سبتمبر.

وأوضح أن زراعة الكتان لها فوائد كثيرة، فالبذور يتم استخراج الزيوت والأعلاف منها،، والأعواد تمر بعد مراحل وهي التعطين ثم مرحلة التروبيل داخل المصنع، ثم إلى مصانع أخرى لإنتاج الخيوط والملابس، وأن المساحة المنزرعة هذا العام تقدر بنحو 3 ملايين فدان، داخل القرية والقرى المجاورة.