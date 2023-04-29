في موسم الحصاد.. 10 معلومات عن محصول الكتان بالشرقية

تشهد محافظة الشرقية خلال هذه الفترة، حصاد محصول الكتان، الذي يعد من أقدم محاصيل الآلياف، إذ يستخرج منه زيت الطعام، الذي يعتبر سلعة استراتيجية يحتاج لها المواطنين بشكل يومي، بالإضافة إلى دخوله ضمن الكثير من الصناعات الأخرى.

وفي السطور التالية، نرصد أبرز 10 معلومات عن محصول الكتان وفقا للمهندس محمود الشناف، أخصائي القطن والكتان في مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية.

1- يستخرج من الكتان زيت الطعام الحار بنسبة 45% بعد عصر البذرة.

2- يُستخدم في صناعة الملابس، والمفروشات والمنسوجات، والأقمشة الكتانية السميكة، وصناعة قلوع المراكب ويدخل في صناعة أدوات طبية، والخشب الحبيبي.

3- إجمالي المساحات المنزرعة بالكتان في الشرقية 1596 فدانا.

4- مركز ديرب نجم يحتل المركز الأول في زراعة الكتان وتبلغ المساحة المنزرعة 200 فدان.

5- جرى زراعة الكتان باستخدام أصناف جيزة 11، وصنف جيزة 12، وهي أصناف مقاومة للأمراض وعالية الإنتاجية.

6- تبدأ زراعة الكتان في النصف الثاني من شهر نوفمبر ويبقى في الأرض لمدة 145 يوما.

7- تمتد عملية ري الكتان من 20 إلى 25 يوما، وعند نموه في التربة، يتراوح طول العيدان من 50 إلى 120 سم.

8- الكتان من المحاصيل الشتوية، ويحتاج إلى أرض طينية خفيفة، أو رملية ثقيلة، ويتحمل الملوحة.

9- الأجزاء المستخدمة في الكتان، الزيت والبذور.

10- تتميز زهور الكتان باللون الأزرق أما البذور لونها بني.

وأوضح «الشناف»، أن المديرية نظمت العديد من الحقول الإرشادية لتوعية المزارعين بأهمية زراعة الكتان، وطرق الزراعة، والعناية بالمحصول، للوصول إلى أفضل إنتاجية وتحقيق عائد مربح.