ممثل حزب مصر بلدي بالحوار الوطني: الثقافة والهوية قضية أمن قومي

قال اللواء سيف الإسلام عبد الباري، رئيس حزب مصر بلدي وممثل تحالف الأحزاب، إنّ الهوية هي كل شيء مشترك بين أفراد مجموعة ما، ولا يتصور أن يكون هناك شعب دون هوية، لافتا إلى أن الثقافة والهوية هي قضية أمن قوميوالثقافة هي أساس الجمهورية الجديدة.

لجنة للثقافة والهوية

وأوضح «عبد الباري» خلال كلمته بجلسة الثقافة في المحور المجتمعي للحوار الوطني تحت عنوان «الهوية الوطنية» المذاعة على فضائية «اكسترا لايف»، أن الفن له تأثير كبير في حياة المواطنين، ويحسب للحوار الوطني تخصيص لجنة للثقافة والهوية، مشيرا إلى أن 36% من المواطنين أشادوا بلجنة الهوية والثقافة وعملها.

الحفاظ على الهوية الثقافية

وأشار رئيس حزب مصر بلدي إلى أن الدستور تعرض للهوية الوطنية والثقافة في العديد من المواد وأهمها المادة 47 التي تنص على إلزام الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية والمصرية وروافدها المتنوعة، بالإضافة إلى المادة 48 التي تنص على حق كل مواطن في الثقافة.