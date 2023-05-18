مقرر لجنة الأسرة: الحوار الوطني لحظة تاريخية نجتمع فيها على حب الوطن

قالت الدكتورة نسرين البغدادي، مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي في الحوار الوطني، إنّنا اليوم أمام لحظة تاريخية، تجمعنا مصلحة الوطن والمواطن، ووجّهت الشكر لإدارة الحوار الوطني، وعلى رأسهم الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، والمستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية بالحوار الوطني، والمهندس خالد عبدالعزيز، مقرر المحور المجتمعي.

جلسة الوصاية على المال

وأضافت البغدادي، خلال كلمته في جلسة «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها»، أنّ الهدف من الحدث التاريخي، الخروج بشكل يليق ببلدنا، مشيرة إلى أنّ العلاقة بين الأسرة والمجتمع تبادلية وتكاملية، ونحن هنا من أجل دعم وحماية الأسرة، وكما ذكر الدستور في المادة 10، فالأسرة هي أساس المجتمع وقوامه، ولا بد من ترسيخ قيمنا، ومواجهة انتشار بعض الظواهر التي تعمل على تفكك الأسرة، والجرائم المستحدثة، والوصول لأفضل الطرق التي نحمي بها الأسرة.

المحور المجتمعي

وتنطلق أولى جلسات المحور المجتمعي للحوار الوطني، بمناقشة بعض القضايا التي تهم المواطنين، حيث تعقد اليوم 4 جلسات، تخصص 2 منها لمناقشة مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها، وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي.

وعلى التوازي منهما، تخصص الجلستين الأخريين لمناقشة الهوية الوطنية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية.