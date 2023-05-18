«المصريين الأحرار» يقترح على الحوار الوطني استحداث هيئة تطوير الشخصية المصرية

قال اللواء إيهاب الشحات ممثل حزب المصريين الأحرار، إن الحزب يتشرف بتواجده على طاولة الحوار الوطني، بعد دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإطلاق الحوار الوطني، ليكون متسعا لطرح مقترحات وأفكار للوصول بمصرنا الى الحلم الذي نسعى اليه.

لجنة الثقافة والهوية الوطنية

وأضاف خلال كلمته في الجلسة الأولى بلجنة الثقافة والهوية الوطنية: إن الهوية الوطنية ضمن المحور المجتمعي في ضوء اهتمام حزب المصريين الأحرار بالهوية والشخصية الوطنية، وبعد دراسات وسنوات بات لدينا مشروع متكامل لتطوير الشخصية المصرية، بما يلائم الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أنه من واقع الرصد الحالي، دخل على مجتمعنا ظواهر غريبة، غيرت من خصائص الشخصية المصرية، وأصبح معوق لطريق النجاح، وبما أن عملية التطوير هي عملية معقدة ومتداخلة، لذا نقترح الآتي:

مقترحات المصريين الأحرار

- أولا استحداث هيئة وطنية لتطوير الشخصية المصرية، تشكل من قبل رئيس الجمهورية وتضم عددا لا يقل عن 14 عضوا، من الخبراء في المجالات المختلفة، ويكون دورها رصد وتحليل ومعالجة كافة الظواهر السلبية، تعزيز نقاط القوة، في الشخصية المصرية، بما يتلاءم مع الجمهورية الجديدة، وضع جدول زمني لمرحلة التطوير.

- ثانيا الوسائل المستخدمة لتطوير الشخصية المصرية.

- ثالثا تحفيز الأجيال بمبدأ القدوة وفق تجارب شبابية ناجحة.

- رابعا تشجيع العمل العام وإطلاق مسابقة مجتمعية، لأفضل المشاركين.

- خامسا تكثيف جهود المؤسسات الدينية لترسيخ السلوك الإنساني والأخلاقي.

- سادسا عودة مادة التربية العسكرية الى المدارس.

وأكد أننا نرفع تلك المقترحات كجزء من دراسة متكاملة عكف عليها الحزب، ومن هنا علينا أن نعقد العديد من ورش العمل.