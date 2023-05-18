محمود فوزي: العدالة الاجتماعية فرضت نفسها على الحوار الوطني بعد الأزمات العالمية

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن مصر لديها تنوع سياحي كبير مثل السياحة الشاطئية والسياحة الثقافية والسياحة التاريخية والسياحة الروحية (الدينية)، وبالتالي فإنه ملف مهم وتم البدء به في نقاشات الحوار الوطني على مستوى المحور الاقتصادي.

الأزمات الاقتصادية في العالم كله تحتاج إلى برامج الحماية الاجتماعية

وأضاف «فوزي»، خلال حواره عبر قناة «إكسترا لايف»، أنه فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، فالأمر فرض نفسه بسبب الأزمة المالية العالمية، والأزمات الاقتصادية في العالم كله تحتاج إلى برامج الحماية الاجتماعية، وبالتالي فإن أي دولة متحضرة تكون حريصة على تحقيق العدالة الاجتماعية.

المحور الاقتصادي يشهد توافقات كبيرة يمكن البناء عليها

وتابع رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أنّ العدالة الاجتماعية من المبادئ الأساسية التي قام عليها الدستور المصري، وتم البدء بها في نقاشات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، لافتًا إلى أن المحور الاقتصادي يشهد توافقات كبيرة يمكن البناء عليها: «لم أرَ أحدا مختلفا مع أحد، فالكل يدعم برامج الحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية، كما أن تعديلات القوانين المطلوبة كل الناس متوافقة عليها ولا توجد لديهم مشكلة معهم، ولكن الاختلاف فقط في السياحة بخصوص المشروعات ذات الأولويات، بعكس المحور السياسي الذي به اختلافات كثيرة في الآراء فيما يتعلق بالنظم الانتخابية على سبيل المثال».