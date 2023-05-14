حزب النور: الحوار الوطني يواجه فيروس أخطر من كورونا

قال النائب أحمد خليل خير الله، ممثل حزب النور، إن الشعب المصري ينتظر أن يتنفس بعض الأخبار السعيدة، وما من وطن أو أمة صنعت حوارا واستمر إلا وخرج من هذا الحوار حلم حقيقي واستقر.

وأضاف «خير الله»، في كلمته خلال مناقشة لجنة مباشرة الحقوق السياسية النظام الانتخابي لمجلس النواب، وتذيعه قناة «إكسترا لايف»: «نحن أمام صناعة حلم داخل الدولة المصرية أن نتحاور جميعا لا أن نذوب في بعضنا البعض من حيث الرؤى والآراء ولكن من حيث الحوار والسماح بالجميع بطرح وجهة نظرة كاملة من غير أي شواب».

حزب النور: نتحدث عن وطن للمستقبل

وتابع خير الله: «الأجمل أن نتحدث عن وطن للمستقبل، وأعزم أنه حين نقول وطن للمستقبل فلا بد من مشاركة الجميع، ونحن أمام واقع سياسي شهدناه جميعا والبرلمانات تقييمها يكون من خلال رجال الشارع أصحاب الوعي السياسي».

وواصل: «ذكر كثير من الأفاضل عدة برلمانات كانت القائمة النسبية هي جوهر هذا البرلمان، ونحن ننطلق من مبادئنا داخل حزب النور أن القائمة النسبية هي الأمثل لثلاث نقاط».

واستكمل: «النقطة الأولى أن العدالة هي القيمة النسبية الأكبر التي تجب جميع النقاط مهما تعددت، وعدالة التوزيع داخل البرلمان أمر في منتهى الأهمية، النقطة الثانية مواجهة الآفات التي يعاني منها المواطن في كل انتخابات، الحوار الوطني يواجه فيروس أخطر من كورونا وهو فيروس اللا جدوى، أن يشعر الجميع ألا هناك جدوى من أي شيء وهي الطامة الكبرى، إذا تسلل اليأس إلى الجميع مهما صنعنا من انتخابات فالنتيجة لا جدوى».

مذكرة تفصيلية من حزب النور

وأكد أن الحوار الوطني حين نخرج بقواعد تتنازل فيها عن بعض الآراء التي تؤدي إلى مصلحة كبرى سيكون في مصلحة وطن للمستقبل، لافتا إلى أن حزب النور يقدم مذكرة تفصيلية عنوانها «المتوالية العددية لمواجهة ما سنواجهه داخل الدستور»، وقرر وضعها في المضبطة.