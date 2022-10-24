حزب النور يشكر السيسي ويشيد بالمؤتمر الاقتصادي: انطلاقة نحو مستقبل أفضل

أشاد حزب النور، بالمؤتمر الاقتصادي الذي بدأت أولى أيام فعالياته أمس الأحد، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والحكومة، وخبراء اقتصاد محليين ودوليين، وممثلي الأحزاب والحوار الوطني، وذلك بهدف وضع خطة استراتيجية شاملة للنهوض بالاقتصاد المصري.

انطلاق فعاليات المؤتمر الاقتصادي

ووجّه حزب النور، في بيان عنه، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة، على جهودهم المبذولة للنهوض بالاقتصاد المصري، الذي من شأنه رفع مستوى معيشة المواطن البسيط.

وأضاف حزب النور، أنّ المؤتمر الاقتصادي نقطة انطلاق نحو مستقبل أفضل للبلاد، معربا عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح للقيادة السياسية.