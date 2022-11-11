حزب النور: جهود الأجهزة السياسية والأمنية أجهضت محاولات المتاجرين بالدماء

قال المهندس جلال مرة، النائب الأول لرئيس حزب النور: «نحمد الله على حفظه لمصر وأهلها من المكروه والسوء والمكر السيئ الذي خطط له الأعداء».

دعوات الهدم والتخريب

ووجّه النائب الأول لرئيس حزب النور، في بيان له، الشكر إلى الشعب المصري على وعيه الكبير، إذ لم يستجب للدعوات الهدم والتخريب رغم المعاناة التي يعانيها، ومع ذلك أظهر حرصه على بلاده ووحدة الصف.

جهود الأجهزة السياسية والأمنية

وأضاف النائب الأول لرئيس حزب النور: «لا شك أن الجهود الكبيرة التي بذلتها الأجهزة السياسية والأمنية في جميع أنحاء البلاد أجهضت محاولات المتاجرين بالدماء».

وتابع جلال مرة: «الحمد لله لم تُسفك قطرة دم ولم يخرب مال عام ولا خاص، فنسأل الله أن يوفقهم لما فيه صلاح العباد والبلاد».