الطاهري: العلاقات المصرية السعودية حتمية وأساس استقرار المنطقة العربية

قال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، إن العلاقات المصرية السعودية توصف بأنها حتمية استراتيجية وهي أساس استقرار المنطقة، وحجر الزاوية للنظام الإقليمي العربي، وكلما كان هناك تفاهما مصريا سعوديا وزخما في العلاقات بين مصر والسعودية في المجالات المختلفة كلما انعكس ذلك بالنفع على منظومة العمل العربي المشترك، وكذلك علاقات العرب مع الغرب.

إرث متعمق بين الشعبين الشقيقين

وأضاف «الطاهري»، خلال مداخلة من جدة على شاشة «إكسترا نيوز» عبر القمر الصناعي، أن العلاقات المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك سلمان وولي عهده، اتسمت بالكثير من الزخم والدفء والتعاون في المجالات المختلفة، وحتى تنسيق المواقف، وهذه العلاقات يدعمها إرث متعمق بين الشعبين الشقيقين.

وتابع أن مصر تتعامل مع التحديات العربية منذ عام 2014 مع تولي الرئيس السيسي المسؤولية وتتعامل معها على أنها مسؤولية مصرية تاريخية وحاضرة دائما، فمصر لا يوجد ملف عربي مشتعل إلا وتدخلت لاحتوائه وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

الدور المصري المستمر

أوضح: «لا يفوتنا الدور المصري في ليبيا ومعالجة الكثير من الأمور رغم ما تمر به ليبيا الآن ولولا ما فعلته مصر خلال السنوات الماضية لكان الوضع أصبح أكثر سوءا، ولا يفوتنا الدور المصري المستمر والدائم سواء بإعادة الزخم الدولي بالقضية الفلسطينية والتمسك بثوابتها، وكذلك الدور المصري المتجدد على الدوام في حقن دماء الأشقاء الفلسطينيين مع كل اعتداء إسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة وكذلك إعادة إعمار غزة».

أشار «الطاهري» إلى أن مصر بذلت جهودا كبيرة لكي يعود العراق لممارسة دوره بفاعلية في منظومة العمل العربي المشترك لأنه الجناح الشرقي للأمة العربية، وكذلك لا يفوتنا ما قامت به مصر لمكافحة التطرف والإرهاب وما تأسس بعد ذلك من تفاهمات عربية تأخرت كثيرا، مثل المنتدى الاستخباري العربي وتبادل المعلومات بين الدول.