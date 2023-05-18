تراجع سعر الذهب اليوم في السعودية.. اعرف كم خسر الجرام؟

سجل سعر الذهب اليوم في السعودية، تراجعا ليخسر سعر أوقية الذهب بنسبة 0.15% لتصل إلى 7413.31 ريال سعودي حتى الآن، ما يعادل 1976.93 بالسعر العالمي للذهب، فيما انخفضت أسعار جرامات الذهب للمشغولات الذهبية والسبائك إلى مستويات قريبة من سعر الذهب في بداية العام، وترصد «الوطن» سعر الذهب اليوم في المملكة لمعرفة اتجاه أسعار الذهب في عدة دول ما يساعد المستثمر على تحديد القرار المناسب سواء الشراء أو البيع.

سعر الذهب اليوم في السعودية عيار 21

بعد أن فقد سعر أوقية الذهب بالمملكة 11.25 ريال سعودي خلال الساعات الأولى من التداول، وصل سعر الذهب اليوم في السعودية لجرام الذهب عيار 21 إلى 208.55 ريال ما يعادل 55.61 دولار أمريكي، وذلك بعد تراجع بنسبة 0.15%.

سعر الذهب اليوم في السعودية عيار 22

فيما خسر سعر الذهب اليوم في السعودية عيار 22 قيراط 0.33 ريال للجرام ليباع بسعر 218.48 ريال سعودي ما يعادل 58.26 دولار أمريكي.

سعر الذهب اليوم في السعودية عيار 24

وكذلك خسر جرام الذهب عيار 24 قيراط، الأكثر نقاءً ومبيعا بالمملكة بين أعيرة الذهب المختلفة، ليباع بسعر 238.34 ريال سعودي بما يعادل 63.56 دولار أمريكي، وفقا لسعر الذهب اليوم في السعودية المعلن من متاجر الذهب قبل احتساب المصنعية.

سعر الذهب اليوم في السعودية عيار 18

ويباع جرام الذهب عيار 18 قيراط بمتاجر المملكة بسعر 178.76 ريال سعودي ما يعادل 47.67 دولار أمريكي، وفقا لسعر الذهب اليوم في السعودية خلال الفترة الصباحية.

سعر السلسال الذهب اليوم في السعودية

يباع سلسال الذهب وزن 10 جرامات عيار 21 في المملكة بسعر 2085.5 ريال سعودي قبل احتساب المصنعية، وفقا إلى سعر الذهب اليوم في السعودية للمشغولات الذهبية وسعر الجرام الواحد عند 208.55 ريال.

سعر خاتم ذهب اليوم في السعودية

يباع الخاتم الذهب وزن 5 جرامات عيار 21 في المملكة بسعر 1042.75 ريال قبل احتساب سعر المصنعية، فيما أن سعر الذهب اليوم في السعودية للمشغولات الذهب أو سعر الجرام الواحد 208.55 ريال.