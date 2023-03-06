«غرفة الإسكندرية»: تراجع في أسعار الدواجن اليوم.. و«البانيه بـ 180 جنيه»

شهدت أسعار الدواجن، تراجعا في بعضها واستقرارا في أنواع أخرى، بحسب حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية.

وقال رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية في تصريحات لـ «الوطن»، إنّ هناك تراجعا في أسعار الدواجن البيضاء اليوم، حيث سجلت 71 جنيهًا في أرض المزرعة بدلا من 73 جنيهًا أمس.

وأضاف المنوفي أن أسعار الدواجن المجمدة «البرازيلي»، مستقرة عند 65 جنيهًا للكيلو وتباع في المجمعات الاستهلاكية ومعارض «أهلا رمضان».

استقرار أسعار الدواجن في السوق

وتابع أن هناك استقرارا في سعر البانيه الذي سجل 180 جنيهًا، للكيلو، والأوراك 85 جنيهًا، وأرجع رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية استقرار الأسعار إلى زيادة المعروض في السوق.

توقعات بانخفاض أسعار الدواجن

ويتوقع «المنوفي»، انخفاض أسعار الدواجن الفترة المقبلة في السوق المصرية خاصة مع ضخ الدولة كميات كبيرة من الدواجن البرازيلي.