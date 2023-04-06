محافظ الإسكندرية: غرفة العمليات تعاملت مع 8165 بلاغا متنوعا في 2023

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على المختصين في غرفة عمليات المحافظة بالاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين والعمل علي حلها بشكل عاجل.

وقال محافظ الإسكندرية في بيان اليوم، إن غرفة العمليات تلقت في الفترة من 1-1-2023 حتى 31-3-2023 عدد (8165) بلاغا متنوعا، منها ما يخص الإسكان وعددهم 2181 بلاغا، بالإضافة إلى 762 بلاغا يتعلق بمياه الشرب، وما يتعلق بالكهرباء 2687 بلاغا، وما يتعلق بالصرف الصحي 811 بلاغا، بالإضافة إلى 230 بلاغا بشأن القمامة، و490 بلاغا بشأن الحرائق، وعدد 433 بلاغا بشأن البيئة، و227 بلاغا بشأن الكلاب الضالة، وما يتعلق بالغاز 167 بلاغا، وبشأن الحوادث 106 بلاغات، وما يتعلق بالطرق 61 بلاغا، بالإضافة إلى 10 بلاغات بشأن التضامن الاجتماعي.

أبرز بلاغات مواطني الإسكندرية

وقال وليد علي مرسي مدير عام الأزمات الكوارث إنه طبقاً لتعليمات المحافظ فإن غرفة العمليات تشارك في رئاسة وأعمال اللجان، وإعداد الخطط والسيناريوهات، ومتابعة الحالة العامة مع رؤساء الأحياء، ومتابعة الإشغالات وشكاوى المواطنين على مستوى المحافظة، وكذلك متابعة القضاء على المباني المخالفة، ومتابعة رفع كفاءة الطرق بالأحياء من كهرباء وطرق وحدائق وزراعات، وترفع تقارير لحظية بذلك.

أرقام الشكاوى في الإسكندرية

وأكد مرسي أن غرفة العمليات تستقبل الشكاوي والبلاغات علي مدار ال 24 ساعة علي الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي أو على أرقام (4234131_4234133_4234134_4234135_4234136_4234137_4234132)

الخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175

الخط الساخن لشركة مياه الشرب 125