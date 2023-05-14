«تجارية الإسكندرية»: الحفاظ على ثروات النفط والغاز والكهرباء مفتاح التنمية

قال أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، ورئيس اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط، إن الحفاظ على ثرواتنا من النفط والغاز والكهرباء هو مفتاح التنمية، مؤكدًا أن مصر في الوقت الحالي تعد أرض الفرص.

غرفة الإسكندرية: مصر تغطي احتياجاتها من الطاقة

وأضاف «الوكيل»، خلال كلمته في ندوة «مستقبل كفاءة الطاقة في المباني العامة في مصر»، والتي تنظمها غرفة الإسكندرية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، أنه بفضل جهود حكومتنا وبالتعاون مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي، مصر أصبحت تغطي احتياجاتها اليوم من الطاقة.

وأشار إلى أن الأهم من ذلك هو توفير المزيد لاستخدامها في الصناعة والتنمية والتصدير، إضافة إلى إنشاء مركز للطاقة لشرق البحر الأبيض المتوسط.

وأكد، أنه بفضل دعم وزارتي التجارة والصناعة والتعاون الدولي والكهرباء، وبالطبع برنامج «ENI CBC MED» التابع للمفوضية الأوروبية من خلال مشاريع «Maia Taqa و SOLE»، وبرنامج «ENPI CBC MED» التابع للاتحاد الأوروبي من خلال «FOSTER in Med» و«SHAMS»، والاتحاد الأوروبي الإقليمي في مشاريع «EuroMedInvest» و«EBSOMED»، تم تحقيق الكثير في مجالات الطاقة المتجددة.

واستكمل، أن شمل ذلك مجموعة من الأنشطة والمشاريع التجريبية التي تم تمويلها من قبل مئات الشركات لخفض التكاليف وزيادة القدرة التنافسية وحماية البيئة. التي بدأت من خلال التدريبات ، ونقل التكنولوجيا ، والدعوة للإصلاحات التشريعية والتنظيمية ، ودعم الشركات الناشئة.

مشاريع الحفاظ على الطاقة

وأوضح، أنه سيتم التواصل لدعم جميع المبادرات مما يؤدي إلى تحقيق مشاريع الحفاظ على الطاقة، وخلق الوظائف الخضراء التي تشتد الحاجة إليها وتحرير الوقود الأحفوري لاستخدامه بشكل أفضل من قبل الأجيال القادمة.

جاء ذلك بحضور السفير كريستيان بيرغر، رئيس وسفير وفد الاتحاد الأوروبي، والمهندس إيهاب سمير الفقي، رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء.