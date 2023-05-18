فريدة الشوباشي: وحدة المصريين هي أساس الهوية الوطنية

قالت النائبة فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، إن الهوية المصرية الحقيقية تكمن في الوحدة الوطنية التي تتجلى في الأزمات لتنتصر للدولة المصرية وبقاءها واستقرارها، وإن وحدة المصريين هي أساس الهوية الوطنية، مضيفة: «شوفنا في 56 وفي 76 إزاي لما نزل المصريين دعموا فكرة حرب الاستنزاف وكانوا سبب في العبور والانتصار في أكتوبر 73».

وأضافت «الشوباشي»، خلال كلمتها في جلسة الهوية المصرية بأولى جلسات المحور المجتمعي بالحوار الوطني، أن الوحدة الوطنية للمصريين تجلت في 30 يونيو عندما قرروا النزول ضد الفكر الظلامي وإنقاذ مصر من خطر هدد هويتها لسنوات.

تابعت: «أنا هشير لحديث هنري كيسنجر وزير الخارجية الأمريكي عندما قال إن أكبر ضمان لبقاء إسرائيل في الشرق الأوسط هو تفتيت المنطقة إلى دوليات صغيرة، مطالبة الجميع بالحفاظ على وحدة المصريين وفهم محاولات البعض لخلق الفتنة بين نسيجي الأمة.

استكملت «الشوباشي»: «لازم ناخد بالنا من التفرقة حتى في أدق التفاصيل فميش حاجة اسمها هوية إسلامية ومسيحية إنما كلنا واحد هوية مصرية حتى في لبسنا مينفعش يبقى بيدل على فئة معينة»، مشددة على أن وحدة المصريين هي الطريق لنصرة وتقدم الدولة المصرية وعودتها كما كانت على مدار التاريخ محل نظر واهتمام العالم".