الإعلامية سارة حازم: الجميع ينتظر القناة الوثائقية.. وستقدم الهوية المصرية

قالت الإعلامية سارة حازم، إنه يتبقى 4 أيام فقط، وتطلق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية القناة الوثائقية، الأحد المقبل، الساعة 8 مساء.

وأضافت خلال برنامج «كل الزوايا» المذاع على قناة on، أن الجميع ينتظر القناة الوثائقية، لأنها ستكون أول قناة تقدم هوية مصر تاريخيا وفنيا وثقافيا وسياسيا ووطنيا، وستكون على مدار 24 ساعة، موضحة أن المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت تلك القناة إيمانا منها بأهمية الفيلم الوثائقي.

أفلام حاصلة على جوائز

وتبدأ أول قناة وثائقية مصرية بثها الأحد المقبل في الثامنة مساء، إذ نجحت في الاستحواذ على مجموعة من الأفلام الوثائقية التي حظيت بتقدير عالمي.

وأوضحت قناة «الوثائقية» التابعة لقطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنّ نسبة من الأفلام الوثائقية المستحوذ عليها حاصلة على جوائز عالمية في مهرجانات مختلفة، وأنّ هذا المعيار هو أحد المعايير التي تتحراها القناة في سعيها للاستحواذ على مواد وثائقية استثنائية تجعل تجربة المشاهدة للمواطن المصري والعربي غير مسبوقة من حيث التنوع في المحتوى أو جودته.