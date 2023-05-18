مقرر لجنة الثقافة بالحوار الوطني: اللغة العربية أساس الهوية المصرية

قال الدكتور أحمد زايد، مقرر لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني، إنّ قضية الهوية تتضمن الحديث عن قضية اللغة العربية والمشكلات التي تواجهها وطريقة كتابتها لافتا إلى ثقافة «الفرانكو»، الدخيلة، وعدم الاهتمام بتعلم اللغة العربية مقارنة باللغات الأخرى، وكذلك كتابة العلوم باللغة العربية.

الحديث عن الهوية العربية

وأوضح «زايد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح» المذاع على فضائية DMC، أن هناك العديد من الأسباب التي تجعل الاهتمام باللغة العربية ضعيفا وليس بالقدر المطلوب، لافتا إلى أن اللغة تأتي في مقدمة الحديث عن الهوية العربية، ولابد من مناقشة المناهج التعليمية وإصلاحها بشكل يساعد على تعزيز اللغة في عقول الأطفال والأسرة.

ثقافة التعليم

وأشار مقرر لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني إلى أن الأسرة شريكا أساسيا في الحفاظ على الهوية واللغة، مؤكدا أن ثقافة التعليم تؤدى في النهاية إلى خلق مواطن متكامل وليس مجرد شخص حاصل على شهادة.