محافظ الشرقية يهنئ بطلة العالم في رفع الأثقال.. حصلت على ميدالية ذهبية

هنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية البطلة ريحاب أحمد رضوان ابنه قرية الحواط التابعة لرئاسة مركز ومدينة منيا القمح، لحصولها على الميدالية الذهبية في بطوله الجمهورية لرفع الأثقال البارالمبي، والتي أقيمت في الفترة من 12 حتى 15 مايو الجاري بصاله 4 باستاد القاهرة الدولي وذلك بعد أن نجحت في رفع وزن 125 كيلوجراما ضمن منافسات وزن 50 كجم، متمنيا لها مواصلة التفوق الرياضي ورفع اسم مصر عاليا في جميع المحافل المحلية والإقليمية والدولية.

المساهمة الجادة لإعداد الشباب بدنيا وفكريا

أكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتماما كبيرا في دعم قطاع الرياضة والرياضيين، وذلك تنفيذا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لبناء الإنسان وتطويره بمختلف المجالات، مشيرا إلى أن المحافظة لا تدخر جهدا في المساهمة الجادة لإعداد الشباب بدنيا وفكريا وتنمية قدراتهم، بالإضافة إلى استثمار أوقات فراغهم وطاقاتهم وتوجيهها لصالح المجتمع.

تحطيم الرقم القياسي البارالمبي

يذكر أن البطلة ريحاب أحمد رضوان مصنفه بطلة العالم ثلاث مرات في 2017 و2019، 2021 وكانت قد حصدت فضية ريو 2016 وفضية طوكيو 2020 كما انها حطمت الرقم القياسي البارالمبي بعد رفعها ثقل بلغ 117 كجم ببارالمبياد طوكيو 2020 بالاضافة إلى البطولات المحلية والقارية.