«فاطمة» تغلبت على إعاقتها وحصدت لقب أفضل لاعبة رفع أثقال: النور في قلبي

تحدت ظروفها، وتغلبت على إعاقتها البصرية، فكانت أحد أبطال ذوي الهمم، ومن أوائل دفعة مدرسة النور للمكفوفين، فتحولت فاطمة عبد الفتاح من طالبة إلى معلمة، وأصحبت زميلة لمعلميها؛ الذين درسوا لها في المدرسة نفسها: «حاسة بالفخر والإنجاز.. وبشكرهم على مجهودهم معاي لوصولي للنتيجة دي».

وأضافت «فاطمة»، أثناء استضافتها في برنامج «8 الصبح» مع المذيعتين أسماء يوسف وآية جمال الدين؛ عبر فضائية «DMC»، أن أهلها أكبر الداعمين والمشجعين لها، وهو ما يدفعها للاستمرار في تحقيق إنجازات على المستوى التعليمي أو الرياضي، مشيرة إلى أنها شاركت في بطولة كأس العالم لرفع الأثقال وحصلت على المركز الثالث عام 2018، موضحة أن هذا العام هو بداية دخولها المجال الرياضي، وقبل ذلك كان تركيزها ينصب على مجال التعليم والدراسات العليا فقط.

تأسيس منتخب مصر لرفع الأثقال

دخلت «فاطمة» مجال الرياضة عندما قرر الاتحاد المصري للمكفوفين تأسيس منتخب مصر لرفع الأثقال، وشاركت لأول مرة في بطولة العالم، مشيرة إلى أنها تحب المغامرات وتجربة الأشياء الجديدة، وهو ما دفعها للانضمام للمنتخب، وحققت مراكز عديدة في مختلف البطولات، من بينها أفضل لاعبة في مصر أكثر من مرة في بطولات الجمهورية الماضية، متمنية أن تحقق بطولات عالمية في الفترة المقبلة، وتكون أفضل لاعبة في رياضة رفع الأثقال على مستوى العالم.