وفد سياسي وإعلامي مصري رفيع المستوى يشارك في قمة جدة

وصل وفد إعلامي كبير إلى جدة؛ لحضور وتغطية اجتماعات القمة العربية، التي تنطلق صباح غدا الجمعة، ويضم الوفد نخبة من الإعلاميين والكتاب في مقدمتهم كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمفكر الدكتور مصطفى الفقي، والدكتور عبدالمنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة صحيفة المصري اليوم، ومصطفى بكري عضو مجلس النواب ورئيس تحرير جريدة الأسبوع.

كما يضم الوفد علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الإعلامي أحمد موسى، وأحمد الطاهري رئيس تحرير مجلة روز اليوسف رئيس قطاع الأخبار في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وعماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ رئيس تحرير جريدة الشروق، والكاتب الصحفي سليمان جودة.

ويضم الوفد كذلك الإعلاميين عمرو خليل المذيع بقناة «سي بي سي»، وأحمد أبو زيد المذيع بقناة القاهرة الإخبارية، والإعلامية أمل الحناوي المذيعة بقناة القاهرة الإخبارية، وكريم أسامة مدير التنفيذ والتشغيل في قطاع الأخبار في الشركة المتحدة، وأحمد نديم نائب رئيس شبكة «سي بي سي».

ومن المقرر أن يجري الوفد لقاءات مع بعض المسؤولين العرب والسعوديين، فيما أكد كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم للإعلام، أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في أعمال القمة العربية يعكس حرص مصر بقيادتها على الدفع قدما بمسيرة العمل العربي المشترك، ودعم وتطوير أواصر التعاون مع الدول العربية الشقيقة.

وقال جبر- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن مشاركة وفد إعلامي مصري كبير لتغطية فعاليات القمة يعكس الحرص على اطلاع الرأي العام في مصر والعالم العربي على أعمال هذه القمة والقضايا التي سيناقشها القادة العرب وما سيتوصلون إليه من نتائج من أجل تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وذلك لتحقيق الاستقرار السياسي، وتعزيز الأمن والدفع بعجلة التنمية، بما ينعكس إيجابيا على العالم العربي ومواطنيه بشكل مباشر.

وأضاف أن هذه القمة تعقد في ظل حرص القادة العرب على تحقيق أكبر قدر من التوافق حول القضايا العربية في مواجهة الأزمات السياسية والاقتصادية من حولنا، والتي تستلزم موقفا عربيا موحدا وتنسيقا وتشاورا للعمل على إيجاد حلول مشتركة لها.