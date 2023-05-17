حسام زكي: السد الإثيوبي ضمن ملفات قمة جدة وبند دائم على القمم العربية

أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، طرح موضوع سد النهضة، لأول مرة، على جدول أعمال القمة العربية المقبلة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ليصبح بنداً دائماً على جداول أعمال القمم العربية.

اجتماع مع وزراء الخارجية العرب

وقال زكي، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي عقد اليوم الأربعاء، للتحضير للقمة العربية في جدة، المقررة بعد غد الجمعة، إنه سبق ووضع موضوع السد الإثيوبي، بنداً دائماً على أجندة مجلس وزراء الخارجية العرب، لكن القمة مسار مختلف.

البحث عن دعم عربي

وأضاف أنه سيستمر طرح هذه القضية كبند دائم، لحين أن تقرر الدول المعنية خلاف ذلك، مؤكدا أن هناك دعما عربيا لموقف مصر والسودان في هذه القضية، كما أن الأمانة العامة للجامعة الدول العربية تؤيد - كذلك - الموقفين المصري والسوداني في هذا الموضوع؛ تأييدا كاملا.

الأمل في حل أزمة السد الإثيوبي

وأعرب زكي عن أمله في أن يجد موضوع السد الإثيوبي، طريقه إلى الحل؛ بشكل يحقق مصلحة الطرفين (المصري والسوداني)، ودون أن يفتئت على مصلحة الطرف الثالث.