الطاهري يشكر السعودية على تسهيل مهمة قنوات «المتحدة» في تغطية قمة جدة

توجه الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالشكر لوزارة الإعلام في المملكة العربية السعودية، وذلك لتسهيل مهمة تغطية قمة جدة عبر قنوات «المتحدة».

وكتب «الطاهري»، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا: «أتوجه بالشكر للأشقاء في المملكة العربية السعودية ولمعالي وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري وكل الزملاء في وزارة الإعلام السعودية على حفاوة الاستقبال وتسيير كل الأمور لإتمام التغطية الإعلامية لفعاليات القمة العربية المقرر انعقادها في جدة».

وأضاف أحمد الطاهري: «وبشكل مباشر أشعر بامتنان حقيقي لما لمسته اليوم من تعاون لإتمام عملية البث المباشر للقنوات الإخبارية للشركة المتحدة إكسترا نيوز - القاهرة الإخبارية، وهو ما جرى بالكثير من الحرفية والمحبة الصادقة والتقدير الذي يجد أصله في روابط صلبة تجمع بين (القاهرة والرياض) في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك سلمان بن عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد.. كل الشكر».