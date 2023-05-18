كيفية علاج برد المعدة في المنزل.. احرص على تناول هذه الأطعمة

أصدرت هيئة الدواء المصرية، الدليل الإرشادي لعلاج برد المعدة، وقالت إنّ برد المعدة، هو من الأمراض الشائعة التي تصيب جميع الفئات العمرية، وهو عبارة عن التهابات في المعدة والأمعاء، ويمكن علاجه من خلال عدة طرق، وذلك في الحالات البسيطة التي لا تستدعي الذهاب إلى الطبيب.

علاج برد المعدة في المنزل

وتابعت هيئة الدواء، أنّ علاج برد المعدة يحتاج الى الراحة التامة، وعدم بذل المجهود خاصة في الأيام الأولى للتعب، وأخذ القسط الكافي من النوم للمساعدة في تقليل أعراض البرد، مشيرة إلى أنه في حال الشعور بالقيء، لابد من التوقف عن الأكل حتى تستقر المعدة والعمل على تدفئتها.

وأضافت أنه يمكن اللجوء إلى السوائل لعلاج برد المعدة، كشرب الماء لتعويض الجسم عن كمية السوائل التي فقدها بسبب التعرق نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، وشرب العصائر الطبيعية.

وحذرت من تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين خلال فترة الإصابة بنزلات البرد، والتوقف عن شرب الألبان، والمشروبات الغازية.

مشروبات لعلاج برد المعدة

وأوضحت هيئة الدواء، أنه يمكن علاج برد المعدة من خلال شرب الزنجبيل الليمون والنعناع، إذ إنها من الأعشاب التي تعمل على تطهير المعدة والقولون والجهاز الهضمي بشكل عام، والزنجبيل هو مضاد للالتهابات، موضحة أنه يمكن خلال فترة الإصابة ببرد المعدة، تناول الموز والإكثار من الأطعمة المسلوقة بمختلف أنواعها، والبعد عن المسبكات والأطعمة الجاهزة.

تحذير من تناول أدوية دون الذهاب للطبيب

وطالبت هيئة الدواء من المواطنين، البعد عن الوصفات التي يجري تداولها بين الأشخاص وبعضهم البعض، محذرة منها، ولابد من الذهاب الى الطبيب في حال كانت الأعراض الشديدة، وعدم التراخي حتى لا تحدث مضاعفات.