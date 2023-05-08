«هيئة الدواء» توجه رسالة تحذيرية للمواطنين بشأن تناول «الإسبرين»

وجهت هيئة الدواء المصرية، رسالة مهمة للمواطنين بشأن استخدام الأسبرين، قائلة في تقرير رسمي لها، «في حالة استخدام الإسبرين بجرعة منخفضة بشكل روتيني للوقاية الأولية والثانوية، من أمراض القلب والأوعية الدموية والأوعية الدموية الدماغي، لابد من الالتزام بالجرعة التي وصفها الطبيب دون زيادة أو نقصانه».

تحديد استخدام أدوية مثبطات مضخة

تابعت هيئة الدواء، لابد من استشارة الطبيب لتحديد استخدام أدوية مثبطات مضخة البروتون PPIs للعلاج والوقاية من إصابة الجهاز الهضمي المرتبطة باستخدام الإسبرين، مشيرة إلى أنه لابد من التوقف عن الوصفات العلاجية التي تداولها بين المواطنين وبعضهم، أو ما يتم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أن الأمراض لا تتم علاجها من خلال الوصفات أو السوشيال ميديا.

مخاطر الإسراف في تناول الإسبرين بشكل يومي

أوضحت هيئة الدواء، أن مخاطر الإسراف في تناول الإسبرين، بشكل يومي بداعي وبدون، يعرض الشخص إلى الإصابة بقرحة المعدة، وضعف الجهاز المناعي للجسم، لافتا إلى أن بعض الحالات يصل الإسراف في تناول المسكنات إلى النوبات القلبية، لذلك على المواطنين، ضرورة استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل الحصول على العلاجات وجرعاتها.

وكشفت هيئة الدواء المصرية، عن تدشين خط ساخن لها، لاستقبال كل التساؤلات والاستفسارات المختلفة، والرد عليها من مصادرها الرسمية، بالإضافة إلى استقبال كل البلاغات عن نواقص الأدوية والأثار الجانبية للعلاجات أو اللقاحات.