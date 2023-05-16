ما أسباب الشعور بالدوخة أثناء ركوب المواصلات؟.. «هيئة الدواء» تجيب

أصدرت هيئة الدواء المصرية، دليلً إرشاديَا كاملًا، للتعريف بأعراض دوار البحر، وقالت إنّ دوار البحر هو الشعور بالغثيان والتعرق البارد، وقد يؤدي إلى الدوخة والقيء خاصة عند ركوب وسائل المواصلات، مثل السيارات أو الطائرات أو السفن والمراكب.​

أعراض دوار البحر

وتابعت هيئة الدواء، أنه إذا كان الشخص يعاني من دوار الحركة عند ركوب أي وسيلة مواصلات، فهناك مجموعة من التعليمات والإرشادات التي يجب فعلها عند الشعور بهذه الأعراض، وجاءت على النحو التالي:

- استخدم المقعد الأمامي إنّ أمكن.​

- لا تقرأ الكتب أو الصحف، ولا تتطلع في هاتفك كثيرًا.​

- ارخي رأسك تجاه المقعد ولا تحركه، وانظر خارج نافذة العربة.

​- اغمض عينيك وتنفس الهواء النقي ببطء.

​- التوقف في أثناء الرحلات الطويلة البرية، للحصول على بعض الهواء النقي، أو شرب الماء أو المشي.​

- مضغ العلكة يقلل من الدوار.

​ - المضغ عمومًا يقلل من التعارض بين إشارات التوازن والبصر.

​- تناول وجبات خفيفة.​

- شرب الماء بكثرة، والتقليل من المشروبات الغنية بالكافيين.​

أدوية دوار البحر

وأكدت هيئة الدواء، أنّ بعض الأشخاص قد يحتاجون إلى تناول الأدوية للتغلب على دوار البحر، لذلك على المواطنين استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل البدء في أخذ أي من هذه الأدوية.

وحذرت هيئة الدواء المصرية المواطنين من الحصول على أي أدوية أو علاجات وصفية دون الرجوع إلى الطبيب المختص، لافتة إلى أنّ هناك خطًا ساخنًا للإبلاغ عن أي آثار جانبية للأدوية أو اللقاحات، والإبلاغ عن نواقص الأدوية داخل الصيدليات.