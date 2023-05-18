شركة عالمية تنسق لضخ استثمارات بـ25 مليون يورو في مصر

اجتمع المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع ممثلي أحد أكبر الشركات التونسية (كوفيكاب) لإنتاج الاسلاك الكهربائية والكابلات الموجهة لصناعة السيارات لبحث طلب الشركة للاستثمار في مصر، حيث تنوي الشركة ضخ استثمارات تقترب من 25 مليون يورو كمرحلة أولى للمشروع وذلك بحضور فاروق ثابتي المدير المالي للشركة، وصلاح رباح مدير مشروع الشركة بتونس.

تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للشركة

وأوضح عبد الكريم للشركة أن الهيئة على استعداد لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لبدء الشركة في مشروعها في أسرع وقت وخاصة وأن قطاع السيارات والصناعات المغذية لها من أهم القطاعات الاستراتيجية التي تتبناها وزارة التجارة والصناعة في الفترة الراهنة لاسيما وأن صناعة أسلاك وكابلات السيارات من الصناعات عالية التقنية والتي تسد فجوة استيرادية علاوة على نية الشركة لتخصيص جزء من إنتاجها للتصدير، ما يسهم في توطين صناعة السيارات في مصر ودعم سلاسل التوريد بها تماشيا مع استراتيجية الحكومة.

الأماكن المقترحة للمشروع

وأشار إلى استعراض عدد من الأماكن المقترحة للمشروع حيث يفضل الجانب التونسي إقامة المشروع بمدينة العاشر من رمضان على مساحة 30 ألف م2 هذا وتعد شركة كوفيكاب إحدى أهم الشركات الرائدة إقليميا وعالميا في صناعة الأسلاك والكابلات الكهربائية للسيارات حيث تمتلك 16 مصنعا بعدة دول حول العالم مثل البرتغال والمكسيك ورومانيا والصين والمغرب والسعودية فضلا عن مصانعها بتونس.

وأكد ممثلو الشركة أن قرار الشركة بالاستثمار في مصر جاء بعد دراسات مستفيضة للسوق المصرية والمناخ الاستثماري الحالي وعملاء الشركة علاوة على المساندة الحكومية وجميعها مقومات دفعت الشركة لاتخاذ القرار بخوض التجربة الاستثمارية في مصر لتضاف إلى قصص نجاح الشركة حول العالم.