الصين: عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية يناسب تطلعات شعوب المنطقة

قال متحدث وزارة الخارجية الصينية «وانج ون بين»، إن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية يتناسب مع تطلعات الشعوب العربية، مشيرا إلى أن شعوب الشرق الأوسط يجب أن تقرر شؤونها بشكل مستقل.

الصين: عودة سوريا للجامعة العربية تحقق الاستقرار في المنطقة

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في بيان، نقلته وكالة الأنباء الصينية «شينخوا»، اليوم، أن عودة سوريا يفضي إلى قوة الدول العربية ووحدتها، فضلا عن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية بحاجة إلى احترام تطلعات شعوب دول الشرق الأوسط، والتوقف عن ممارسة الدبلوماسية القسرية، واحترام تطلعات الشعوب، بحسب وكالة الأنباء الصينية «شينخوا».