«سأترك للصحراء قافلتي».. ديوان جديد عن هيئة الكتاب

صدر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، ضمن سلسلة كتابات جديدة ديوان شعر فصحى بعنوان «سأترك للصحراء قافلتي» للشاعر عصام سامي ناجي.

40 قصيدة في ديوان «سأترك للصحراء قافلتي»

يضم الكتاب ما يقرب من 40 قصيدة متنوعة، من بينها: «تراتيل الحكايا، وطن وتاريخ وليل، عند ابتداء الأسئلة، الصبح الأرمد، القيد الأثيم، هل غيرُ الله سيعصمنا، عبثًا تحاول، سرب الأحزان، ماذا أقول، ألوان الخزي، مائدة الوليمة، فوق أرصفة الرحيل، تعالي كي نكمل قصتنا، الأمل القريب، محض إفتراء، مهلًا، مهرجان البكاء، دون استحياء، خضوع، المؤامرة».

عصام سامي ناجي، شاعر حصل على ليسانس آداب قسم تاريخ جامعة عين شمس، عضو اتحاد الكتاب، وعضو رابطة الزاجلين وكتاب الأغاني، وصدر له من قبل، أغاني الحب والحرية، وهوامش من زمن المنفى، شاهد على مأساتي، وانتصف ليل القاهرة، سقطت جميع الأقنعة.

قصيدة سراب الأحزان

وفي قصيدة سراب الأحزان بالديوان يقول الشاعر:

فلنرفع رايات العزة

كي نعبر تلك المأساة

كي نعطي أمتنا الثكلى

من دمنا نبضًا وحياه

فالماضي شمس مازالت

والحاضر وجع وسفا

هوالريح العاصف لا يهدأ

وضلوعي تحمي المشكاه