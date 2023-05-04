هيئة الكتاب تعلن افتتاح معرض قنا في 18 مايو

أعلنت الهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين العساسي، عن تنظيم معرض قنا للكتاب، والمقرر افتتاحه يوم 18 مايو 2023، في إطار سلسلة المعارض المحلية للكتاب التي تنظمها الهيئة بهدف نشر الثقافة وتسويق إصدارات الناشرين المصريين، والتي يأتي أولها.

معرض قنا للكتاب في 18 مايو

ودعا اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده، إلى المشاركة في معرض قنا للكتاب والمقرر افتتاحه يوم 18 مايو الجاري بنظام البرجولات.

بيان من اتحاد الناشرين

وبحسب بيان اتحاد الناشرين في إطار التعاون بين الاتحاد والهيئة المصرية العامة للكتاب في تنظيم عدد من المعارض المحلية للكتاب بهدف تسويق إصدارات الناشرين المصريين فإنه جار التنسيق لتنظيم معرض للكتاب بمحافظة ( قنا ) ومقرر افتتاحه يوم 18 مايو الجاري بنظام البرجولات.

وأوضح أن قيمة الاشتراك ستكون في حدود قيمة المعارض المحلية التى تنظمها الهيئة بالتعاون مع الاتحاد كالمعتاد وفقا للتكلفة الفعلية.

الاشتراك والتسجيل عبر الرابط التالي: https://forms.gle/bBPDZZu4C3scSFLv5

هيئة الكتاب في مهرجان الشارقة القرائي

في سياق آخر تشارك الهيئة المصرية العامة للكتاب، في مهرجان الشارقة القرائي، في دورته الـ 14، الذي تُنظمه هيئة الشارقة للكتاب، تحت شعار «عقول تتشكل» ويستمر خلال الفترة من 3 حتى 14 مايو الجاري، في مركز إكسبو الشارقة، وتشارك الهيئة بنحو 230 عنوانًا جديدُا لكتب الأطفال واليافعين.