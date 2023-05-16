ماليزيا تطالب بمحاسبة إسرائيل: خالفت القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة

طالبت ماليزيا، اليوم، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بمحاسبة إسرائيل على انتهاك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

محاسبة إسرائيل

وأكد رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، وفقا لوكالة الأنباء الماليزية، التزام بلاده الثابت وتضامنها مع الشعب الفلسطيني في معارضة الاحتلال الإسرائيلي، داعية إلى التكاتف والعمل من أجل وضع حد لاضطهاد الاحتلال للفلسطينين.

ماليزيا تدين عدوان الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين

وقال رئيس الوزراء الماليزي، إنّ الوقت حان لكي تستجمع كل الأطراف قواها؛ بهدف إنهاء الظلم الذي يلحق بالشعب الفلسطيني».. مضيفا: «ماليزيا تقف بحزم في موقفها المتمثل في إدانة الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع للأراضي الفلسطينية، فضلا عن قمع الشعب الفلسطيني الذي يُحرم من حقوقه كمواطنين شرعيين وكاملي الحقوق».