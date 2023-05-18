نائبة عن التنسيقية: مشروعات السياحة تضخ عملة صعبة فور تشغيلها

قالت النائبة سها سعيد أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ووكيل لجنة السياحة بمجلس الشيوخ، إن قطاع السياحة يؤثر على العاملين به بشكل مباشر، إضافة للعاملين غير المباشرين من القطاعات المكملة له.

ملف السياحة حرج ومهم

وأوضحت «سعيد» في لقاء لها على هامش جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، المذاعة على قناة «إكسترا لايف»، أن الاقتراحات الناتجة ستتم بلورتها وترجمتها لمسارات واضحة، مشيرة إلى أن ملف السياحة من الملفات الحرجة والمهمة، لأن الملف الوحيد الذي يضخ العملة الأجنبية بشكل فوري بعد أيام من تنفيذه.

تعديل تشريعي في جلسة الاستثمار

وأشارت أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن المحور الاقتصادي ناقش الملف السياحي في بداية الجلسات نظرا لأهميته، مضيفة أن التنسيقية قدمت عددا من المقترحات، ومنها مقترح لتعديل تشريعي في جلسة الاستثمار السياحي.