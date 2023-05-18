الفريق أسامة عسكر يلتقي رئيس الأركان الإيطالي
كتب:
محمد مجدي
04:33 م | الخميس 18 مايو 2023
لوجو القوات المسلحة المصرية
التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق أول بحري جوسيبي كافو دراجوانة رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة بجمهورية إيطاليا، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً.
وعقد الجانبان جلسة مباحثات تناولت العلاقات العسكرية الثنائية وسبل تعزيز آفاق التعاون والتنسيق ودعم الجهود المبذولة على مختلف الأصعدة بما يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين الصديقين.
حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والإيطالية.