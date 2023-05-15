«الشرقية»: المشتل العلمي يدعم زراعة الفواكه الاستوائية.. والأسعار من 20 لـ300 جنيه

تضم مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية أحد أهم المشاتل الزراعية العلمية الذى يتميز بتجهيز وزراعة شتلات الأشجار النادرة كالفواكه الاستوائية، إضافة إلى الأشجار الخشبية وأشجار الزينة، ويهتم القائمون على المشتل بالسير جنباً إلى جنب مع اتجاهات الدولة فى تنفيذ المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، من حيث توزيع شتلات الأشجار بالمجان على المدارس وأفراد المجتمع، لزيادة المساحات الخضراء ومجابهة تغيرات المناخ.

«الوطن» قامت بجولة داخل المشتل لرصد الشتلات المختلفة والمتنوعة للأشجار، والتى يصل عددها إلى عشرات الأنواع، وقال المهندس الزراعى محمد عطية إنه يعمل هو وشقيقه المهندس محمود فى المشتل الذى ورثاه عن والدهما، وبحكم سنوات ممارسة الزراعة والدراسة يملكان خبرة كبيرة، وتخصصا فى زراعة أشجار الفواكه الاستوائية، لأنها نادرة فى مصر ومرتفعة السعر والتكاليف، ومرتفعة القيمة الغذائية.

وأشار «عطية» إلى أن شتلات وأشجار الفواكه الاستوائية لم تكن منتشرة فى بمصر، إلا أنها وجدت لها مكاناً بمرور الوقت فى السوق المحلية، وبدأ الإقبال عليها مؤخراً، ويتم استيراد الفواكه الاستوائية وبيعها فى الهايبرات الكبيرة، وتتميز بمذاقها المختلف عن الفاكهة المحلية، إذ يجمع النوع الواحد بين عدة مذاقات متنوعة، وتابع: «الناس بقت تشترى الفاكهة الاستوائية من الهايبرات رغم ارتفاع سعرها، ودلوقتى أصبح عندهم ثقافة زراعتها لسببين، لوجودها باستمرار، ودون تكلفة».

وأوضح أنه ساهم مع المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة هو وشقيقه من خلال إخراج شتلات أشجار الفواكه الاستوائية النادرة فى مشتلهم العلمى وتوزيعها على كل هاوٍ للزراعة، ومنح شتلات الأشجار المثمرة والزينة والخشب لعدد من مدارس الشرقية، وساهم فى تعليم الأطفال حب غرس الأشجار والزراعة، وتم توزيع شتلات أشجار على أهالى القرى للتشجير وزيادة المساحات المنزرعة، وأضاف: «المبادرة عظيمة، وكل هدفى زراعة الأشجار المثمرة لزيادة المساحة الخضراء.. وخلّى الناس تاكل فاكهة».

واختتم «عطية» حديثه بالقول إنه كان يستورد البذور من الخارج، إلا أنه ومع الإكثار منها وتربيتها فى مشتله أصبحت موجودة وينتجها محلياً، وإنه شجع المواطنين على تشجير الشوارع والزراعة على أسطح المنازل، بأشجار زينة أو أخشاب، إلا أن الأشجار المثمرة الاستوائية كاللونجان، وسبوتا شكولاتة، والجاك فروت، والثعبان هى الأفضل، كونها تعمر سنوات طوالاً، وأسعار الشتلات تبدأ من 20 جنيهاً حتى 300 جنيه، وهى متاحة للجميع.