لضمان سيارات مرسيدس المستعملة.. ستار الوطنية للسيارات والإسكندرية الوطنية للسيارات يطلقان برنامج Star Back Warranty

أعلنت ستار الوطنية للسيارات "SNA" والإسكندرية الوطنية للسيارات "ANA"، عن إطلاق برنامج Star Back Warranty الجديد، والذي يتيح لعملاء علامة مرسيدس فرصة تجديد او تمديد ضمان السيارات بداية من موديل عام2017 وحتى عام 2023 لمدة عامين. يأتي إطلاق هذا البرنامج في إطار استراتيجية الشركة التي تضع رضاء العملاء على رأس أولوياتها وتحرص على تحسين تجربتهم من خلال تقديم أفضل البرامج والخدمات مع أحدث الحلول التكنولوجية المتطورة بما يتناسب مع كافة احتياجاتهم بالإضافة إلى حماية استثماراتهم في سيارات مرسيدس-بنز في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

وللاستفادة من برنامج Star Back Warranty لضمان سيارات مرسيدس-بنز المستعملة، يجب استيفاء كافة الشروط أهمها أن تكون السيارة لا تتعدى عمر ال 7 اعوام من تاريخ بداية الضمان الاصلي ، وألا يتعدى عداد المسافات المقطوعة بالسيارة 150,000 كم، حيث يمكن لأصحاب السيارات المستوفاة للشروط أن يحصلوا على ضمان لمدة عامين مماثل لضمان التصنيع.

وفي هذا الإطار، قال السيد/ ياسر صالح، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات الوطنية للسيارات: "على مدار أكثر من 35 عاماً منذ بداية تأسيسنا، ننتهج استراتيجية طموحة ترتكز على تقديم كل ما هو جديد لعملائنا في السوق المصري من خلال توفير سيارات فاخرة ذات مستوى عالمي وخدمات صيانة دورية بجودة عالية. كما نسعى للحفاظ على ريادتنا في تقديم خدمات جديدة ومتطورة حرصاً منا على تحسين تجربة عملائنا وتحقيق أقصى استفادة لهم."

وعبر صالح ان مجموعة شركات الوطنية للسيارات منحت منذ عام 2022 ضمانًا ممتدًا لمدة 5 سنوات عند شراء أي سيارة مرسيدس-بنز من الوطنية للسيارات ، وهو ضمان تصنيع لمدة عامين وضمان Extended Star Warranty لمدة ثلاثة أعوام لتلبيه احتياجات عملائنا و توفير المساندة و كل الدعم لهم.

وتابع صالح: "واليوم، نعلن عن طرح برنامج Star Back Warranty في السوق المصري حرصاً منا على الاستمرار في دعم جميع عملائنا سواء الجدد او الحاليين وذلك لحمايتهم من التأثر بارتفاع اسعار قطع الغيار والحفاظ على استثماراتهم في سياراتهم، بجانب ضمان استمتاعهم بقيادة سيارات مرسيدس-بنز والحصول على أفضل خدمات الصيانة. كما نهدف ايضاً الى تشجيع العملاء الجدد على تحقيق حلمهم بامتلاك سيارة مرسيدس-بنز مستعملة مع وجود ضمان لمدة عامين."

ومن جانبه أكد المهندس/ فابيو راموس، رئيس قطاع خدمة ما بعد البيع لشركتي ستار الوطنية للسيارات والإسكندرية الوطنية للسيارات: "نعمل دائما على ان نكون رواد في قطاع السيارات و نولي اهتماماً خاصاً بتقديم قيمة جديدة وخدمات مميزة لعملائنا من خلال توفير أحدث التقنيات والأجهزة والمعدات المتطورة في مجال صيانة السيارات بجميع مراكز الصيانة التابعة لنا والبالغ عددها 7 أفرع بجميع أنحاء مصر. ونحرص على تلبية احتياجات عملائنا بسهولة من خلال مهندسي وفنيين الصيانة المتخصصين والمعتمدين لضمان تحقيق أقصى درجات الجودة و ارضاء عملاء مرسيدس-بنز فى السوق المصرى."