أحمد داوود: شركات عالمية مثل مرسيدس وBM تستورد كراسي السيارات من «موبيكا»

استعرض الفنان أحمد داوود، حكاية شركة مصرية تنتج وتصدر أكثر جزء يُستخدم في السيارات لأكبر الأسواق العالمية، في حلقة اليوم من برنامج «الكونتينر»، المذاع على قناة ON، مشددًا على أنها تصدر كراسي السيارات للعالم: «دلوقتي الكرسي بقى في مساج وممكن تسقعه وتسخنه، مصنع كامل مبيعملش حاجة غير كرسي السيارة لمرسيدس وبي إم وماركات عالمية أخرى».

داوود: كرسي السيارة كان كنبة عالية دون اهتمام بالأمان

وقال داوود، إنه في بداية القرن الماضي انتشرت السيارات بشكل جنوني، وكان الكرسي عبارة عن «كنبة» عالية جدا، حتى يرى السائقين المناطق التي يقودون سياراتهم فيها، ولم يكن هناك أي اهتمام بسلامة الكرسي أو الأمان.

وأضاف الفنان أحمد داوود أنه في عام 1980 بدأت الشركات تختبر عوامل الأمان في سياراتها، وبدأ طرحها في السوق، ولكن جرى ابتكار اختبارات الحوادث، وكان أهم ما فيها كرسي السيارة.

موبيكا استطاعت أن تثبت نفسها كشركة ناشئة في الأساس المكتبي

وأشار إلى أنه في عام 1990 طرحت شركة كاديلاك أول كرسي كهربائي بذاكرة حتى يتذكر الوضعية التي تريح السائق، وبالتالي يمكن تشغيله دوما، وذلك بعد 4 سنوات من تأسيس شركة «موبيكا»، التي كانت تختبر تصميماتها في مصانعها، واستطاعت بالفعل أن تثبت نفسها كشركة ناشئة في مجال الأساس المكتبي.

وأكد: «موبيكا جمعت كل الاختراعات وخصصتها لكرسي السيارة التي تنتجه، لأن الكرسي الذي يخرج من مصانعها ينافس في أكبر الأسواق العالمية».