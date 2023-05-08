كيف تشتري سيارة مستعملة بأقل من 100 ألف جنيه؟.. 10 ماركات بينها مرسيدس

السيارات من وسائل المواصلات المهمة التي يسعى كثير من الأشخاص لامتلاكها، غير أن البعض يحاولون شراء المستعمل منها لتناسب إمكاناتهم المادية.

وترصد السطور التالية 10 سيارات مستعملة للبيع بأقل من 100 ألف جنيه، كما تستعرض مواصفاتها، بحسب رجب صالح أحد تجار السيارات.

10 سيارات مستعملة للبيع بأقل من 100 ألف

- سوزوكي ماروتي موديل 2006، العداد 119 ألف كيلومتر، فابريكا من الداخل ومن الخارج، والسعر 75 ألف جنيه.

- أوبل فيكترا موديل 1995، بسعر 80 ألف جنيه، فابريكة بالكامل.

- سيارة كيا برايد موديل 1999، بسعر 75 ألف جنيه، فابريكا بالكامل، وزجاج كهرباء أمامي.

- سبرانزا موديل 2010، بسعر 89 ألف جنيه، فابريكا من الداخل ومن الخارج طبقة نظافة فقط.

- سيارة شانجي إيديل موديل 2008، هاتشباك، ومانيوال، فابريكا من الداخل والخارج.

- هيونداي النترا موديل 94، بسعر 87 ألف جنيه، أتوماتيك.

- فيات أونو موديل2001، بسعر 75 ألف جنيه، هاتشباك وفابريكا من الداخل والخارج.

- فيات بيترا موديل 2003، السعر 100 ألف جنيه، حالة جيدة وإيطالي، و1600 سي سي.

- سيارة مرسيدس موديل 1981، بسعر 90 ألف جنيه، أوتومتيك.

- سكودا فليشيا موديل 1996، بسعر 90 ألف جنيه، حالة مميزة، فابريكا من الداخل والخارج، وزجاج كهرباء.