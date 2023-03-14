قصة ظهور تاكسي مرسيدس في الإسكندرية.. «لم تبدأ العمل»

لا تزال صور ظهور تاكسي مرسيدس في الإسكندرية تثير التعجب والتساؤلات بين مواطني المدينة الساحلية، منذ انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي، وزاد الأمر خلال الساعات القليلة الماضية بعدما أعلنت الشركة المالكة للسيارة عزمها عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن التفاصيل وأسباب تحويل سيارة يزيد ثمنها عن 5 ملايين جنيه لـ«تاكسي».

بداية قصة ظهور تاكسي مرسيدس في الإسكندرية، حين بدأت صفحات للترويج لصور سيارة مرسيدس S560 محولة إلى تاكسي الإسكندرية الشهير بلونيه الأسود والبرتقالي، ما أثار التعجب.

قصة ظهور تاكسي مرسيدس في إسكندرية

يتبدد التعجب بعدما أصدر مالكها بيانًا يكشف فيه الأسباب الأولية لتحويل تلك السيارة الفارهة إلى تاكسي، نتيجة خلاف مع التوكيل الخاص بها بعدما انفجر محرك السيارة بعد سيرها 16 ألف كيلو متر فقط، ما دفعهم لمطالبة التوكيل تغيير المحرك فطلبوا منهم 3 ملايين جنيه، بحسب مالك السيارة.

تاكسي مرسيدس في إسكندرية بماتور لادا

ذلك الأمر دعى مالك السيارة المرسيدس لتغيير المحرك بآخر يخص سيارة لادا، وبالتالي يرغب في تحويلها إلى تاكسي، ومع ذلك لم يشر مالكها إلى مدى نجاح تلك التجربة في تغيير الماتور حيث أن السيارة لم يتم العمل بها بعد.

ولفت إلى أنه يجرى التجهيز لمؤتمر صحفي للإجابة على كافة التساؤلات في حينها وذلك بعد أيام قليلة.