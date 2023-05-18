فيضانات إيطاليا.. إجلاء 10 آلاف شخص وأوامر فورية بإخلاء 3 قرى شمالية

تشهد إيطاليا موجة فيضانات هي الأسوأ في البلاد منذ عقود، أسفرت عن مصرع 8 أشخاص على الأقل، ودفعت السلطات المحلية إلى إجلاء أكثر من 10 آلاف شخص من منازلهم، وأدت إلى حدوث انهيارات أرضية وانزلاقات في التربة بشكل قوي، بحسب ما أكد مسؤولون في الحكومة الإيطالية اليوم الخميس.

فيضانات إيطاليا وتوقف أخير للأمطار

وبينما شهدت مناطق واسعة من شمال إيطاليا تراجعاً في معدلات هطول الأمطار بعد ظهر أمس الأربعاء، وسط توقعات بعدم وجود أمطار كثيرة اليوم الخميس، لأول مرة يوم يمر دون أمطار كثيفة، فيما أكدت مصادر رسمية أن موجة الفيضانات الأخيرة أسفرت عن مصرع 8 أشخاص في حوادث متفرقة بشمال البلاد.

فيضانات إيطاليا وعدم قدرة على الصمود

بدوره، قال حاكم مقاطعة «إيميليا رومانيا»، ستيفانو بوناتشيني، في تصريحات لقناة «إل إيه-7»، إن البلاد شهدت خلال 36 ساعة، في وقت سابق هذا الأسبوع، هطول أمطار تعادل ما سقط على البلاد من الأمطار على مدار 6 أشهر، لذا كانت فيضانات إيطاليا «مميتة»، وتم تسجيل نسبة أمطار قياسية في البلاد لمدة أسبوعين، لا يمكن رصدها.

الجيش يتدخل لحل أزمة فيضانات إيطاليا

وانضمت القوات المسلحة الإيطالية إلى جهود مواجهة فيضانات إيطاليا المميتة، إلى جانب قوات خفر السواحل، حيث تم نشر مروحيات لإنقاذ الأهالي من منازلهم عبر عدة زوارق، في الوقت الذي أصدرت فيه سلطات منطقة «رافينا» عدة أوامر، اليوم الخميس، بإخلاء فوري لـ3 قرى مهددة بالفيضانات، التي اجتاحت مناطق واسعة في شمال وشرق إيطاليا.

فيضانات إيطاليا ومستوى قياسي للأمطار

ووصل مستوى الأمطار في البلاد إلى 50 سنتيمتراً، في ظل 36 ساعة، مما جعل فيضانات إيطاليا صعبة على القرى تحملها، وجعل البلاد تتحرك عبر جيشها وخفر السواحل، من أجل محاولة السيطرة على الأوضاع، ومساعدة سكان المناطق المتضررة.