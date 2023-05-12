الأرصاد تكشف فرص سقوط الأمطار بالمحافظات وموعد تحسن حالة الطقس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية فرص سقوط الأمطار بالمحافظات وموعد تحسن حالة الطقس خلال الأيام القادمة، إذ تعرضت بعض المحافظات أمس إلى سقوط أمطار غزيرة إلى رعدية ومنها ، كفر الشيخ، الإسكندرية، بورسعيد، مطروح، كما تساقطت الثلوج على البحيرة والغربية وسط نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة.

فرص سقوط الأمطار بالمحافظات وموعد تحسن حالة الطقس

وأشارت الأرصاد الجوية أن فرص سقوط الأمطار بالمحافظات اليوم تكون في السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وذلك بنسبة تصل إلى 30% مساء، وعن وموعد تحسن حالة الطقس تشير التوقعات إلى ارتفاع درجات الحرارة في المحافظات بداية من الأحد 15 مايو إذ تبلغ درجة الحرارة 30 على القاهرة الكبرى و38 في محافظات جنوب الصعيد.

موعد تحسن الطقس وارتفاع درجات الحرارة

وأوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية تأثير ظاهرة الرياح المحملة بالرمال والأتربة على مختلف المحافظات حتي يوم الخميس 18 مايو وتكون محملة بالرمال والأتربة وحذرت الأرصاد المواطنين لاسيما مرضى الجيوب الأنفية والحساسية والأمراض التنفسية لوجود الأتربة العالقة.

كما تشهد المحافظات عودة تأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية التي تربط بين القاهرة ومحافظات الوجه البحري وتعمل على حجب الرؤية الأفقية في الساعات الأولى من الصباح، لذا ناشدت سائقي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة.

ويشير الخبراء أن تشهد المحافظات طقس مائل إلى البرودة في الصباح الباكر، حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد، مائل إلى الدفء على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، مائل إلى البرودة ليلا في القاهرة الكبرى وشمال البلاد.

درجات الحرارة في المحافظات الأيام القادمة

وعن درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات خلال الأيام القادمة.

درجات الحرارة يوم الأحد 14 مايو

القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 30 درجة والصغرى 17 درجة

شمال الصعيد العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجة

جنوب الصعيد العظمى 37 درجة والصغرى 22 درجة

السواحل الشمالية العظمى 23 درجة والصغرى 17 درجة

درجات الحرارة يوم الثلاثاء 16 مايو

القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة

شمال الصعيد العظمى 36 درجة والصغرى 18 درجة

جنوب الصعيد العظمى 39 درجة والصغرى 22 درجة

السواحل الشمالية العظمى 29 درجة والصغرى 18 درجة