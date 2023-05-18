آخر أخبار روسيا وأوكرانيا.. إسقاط 6 صواريخ كينجال واستعادة جزء من باخموت

لا تزال الأزمة بين روسيا وأوكرانيا مستمرة، لا سيما مع اشتعال الوضع في مدينة باخموت، إذ أعلنت العاصمة الأوكرانية كييف إسقاط نحو 6 من صواريخ كينجال الروسية، فضلا عن أنها استعادت نحو 20 كيلو مترًا مربعًا من شمال وجنوب مدينة باخموت من القوات الروسية.

إسقاط 6 من صواريخ كينجال

وكشفت أوكرانيا -وفقا لتقرير نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط- عن أنها نجحت من خلال دفاعها النشط في شن هجمات مضادة في عدة مناطق من مدينة باخموت، نحو الشمال والجنوب الغربي من باخموت، والتي وصلت لنحو 20 كيلو متر.

وقال غانا ماليار وزير الدفاع الأوكراني، إن كييف نجحت في إسقاط نحو 6 من صواريخ كينجال، والتي كانت من بين 18 صاروخاً من أنواع مختلفة، أطلقت على المدينة في وقت قصير.

في نفس الوقت، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إن موسكو لم تطلق هذا العديد من صواريخ كينجال، التي تزعم أوكرانيا إسقاطها خلال الأسبوع الجاري.

صواريج كينجال

أثارت صواريخ كينجال اهتمام كبير خلال الفترة الماضية، لا سيما بعد أن كشفت روسيا عن أن هذا السلاح والذي يطلق عليها «الخنجر» هي صواريخ بالستيه تطلق في الهواء، وتتجاوز سرعتها 5 أضاف سرعة الصوت خلال تحليقها، وأنها غير قابلة للتدمير أو الإيقاف، وهو ما نفته السلطات الأوكرانية.

وتؤكد التقارير الروسية أن صواريخ كينجال تستطيع أن تنطلق عبر مسافة 11 ألف كيلومترًا في الساعة، ولا يمكن لأي نظام جوي تدميرها أو إحباطها.