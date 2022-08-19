بعد نشره على حدودها.. كل ما تريد معرفته عن صواريخ «كينجال» الروسية

أعلنت القوات الروسية، نشر طائرات مزودة بصواريخ فرط صوتية في كالينينجراد الحدودية، والتي تحيطها دولتي بولندا وليتوانيا، وهي الدولتين الأعضاء في حلف شمال الأطلسي «الناتو»، ما يشكل خطرًا على الدب الروسي، الذي كشر عن أنيابه، ونشر 3 طائرات من طراز « ميج -31» مزودة بصواريخ بالستية فرط صوتية «كينجال»، والتي وصفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنها لاتقهر.

و«الوطن» تستعرض أبرز المعلومات عن « كينجال»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية خلال السطور التالية:

أبرز المعلومات عن الصاروخ الذي لايقهر

1- يندرج «كينجال» ضمن منظومة صاروخية فرط صوتية حديثة، ومن ضمنها أيضا صواريخ «تسيركون» ومجمع «أفنجارد».

2- صاروخ فرط صوتي عالي الدقة، تحمله مقاتلات اعتراضية من طراز «ميغ-31».

3- لديه القدرة على إصابة أهداف على مدى أكثر من 2000 كيلومتر.

4- هذا النوع من الصواريخ يمكنه تخطي جميع أنظمة الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي الحالية واللاحقة.

5- كشف عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 1 مارس 2018.

6- يمكن للصاروخ القيام بمناورات خلال كل مرحلة من مراحل طيرانه.

7- يمكن للصاروخ تحميله حمولة حربية تقليدية أو نووية.

8- كشفت وزارة الدفاع الروسية عن إطلاق صاروخ كينجال من طائرة ميج-31.

9- دخل الصاروخ مرحلة الخدمة الفعلية التجريبية في المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية في ديسمبر 2017

10- عُرض الصاروخ للعامة في عيد النصر الروسي عام 2018.

11- أول استعمال للصواريخ على له أرض المعركة تم هذا العام خلال الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

12- وصفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنها «لا تُقهر»، نظرا لقدرتها الكبيرة في الالتفاف على أنظمة دفاع العدو.

الحرب الروسية الأوكرانية تدخل شهرها السادس

وتدخل الحرب الروسية الأوكرانية شهرها السادس على التوالي، منذ خروج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معلنا قيام بلاده بشن عملية عسكرية في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في إقليم الدونباس من عمليات إبادة جماعية تتم بحقهم من قبل القوات الأوكرانية.