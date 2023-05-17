أوكرانيا تعلن إسقاط صواريخ كينجال الروسية.. وموسكو تنفي

قالت أوكرانيا إنها أسقطت ستة من صواريخ كينجال الروسية في ليلة واحدة، ما أدى إلى إحباط سلاح وصفته موسكو بأنه «صاروخ من الجيل التالي» تفوق سرعته سرعة الصوت، والذي لم يكن من الممكن إيقافه، لكن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، نفى إسقاط الصواريخ الروسية عندما سُئل عن الإعلان الأوكراني، وقالت وزارته إن أحد صواريخ كينجال الروسية دمر نظام باتريوت للدفاع الصاروخي، وهو صاروخ أرض-جو أمريكي الصنع، وذلك بحسب وكالة «أسوشيتدبرس».

صواريخ كينجال الروسية تدمر نظام باتريوت الأمريكي

ونقل عن «شويجو» قوله إن عدد الصواريخ الأوكرانية التي تم اعتراضها بشكل عام «أكبر بثلاث مرات من العدد الذي نطلقه»، مضيفا: «أنهم يخطئون في نوع الصواريخ طوال الوقت، ولهذا السبب لا ينجحون في إصابتنا».

وبحسب بيان وزارة الدفاع الروسية : «تم شن ضربة عالية الدقة استخدم فيها صواريخ كينجال الروسية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، نظام باتريوت المضاد للطائرات، الأمريكي الصنع في مدينة كييف»، فيما رد مسؤولان أمريكيان أن نظام باتريوت قد تعرض على الأرجح لبعض الأضرار لكنه لم يتم تدميره، وقال أحدهما إن المناقشات بشأن إصلاحه جارية ولا يبدو أن النظام سيتعين سحبه من أوكرانيا.

أوكرانيا: أسقطنا ستة من صواريخ كينجال الروسية

وكان القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، قد قال في وقت سابق إن قواته قد اعترضت ستة من صواريخ كينجال الروسية، التي تم إطلاقها من الطائرات، بالإضافة إلى تسعة من صواريخ كاليبر التي تم إطلاقها من سفن في البحر الأسود وثلاثة صواريخ «إسكندر» أطلقت من الأرض، وبحسب شبكة «سي إن إن» لم يكن لدى معظم سكان كييف أي وسيلة للتأكد من أن الانفجارات الصاخبة المفاجئة والمروعة كانت بسبب أنظمة الدفاع الجوي التي أسقطت صواريخ كينجال الروسية، أو الصواريخ التي أصابت مدينتهم.