فايز فرحات لـ«القاهرة الإخبارية»: القمة العربية 32 تشهد تحولا تاريخيا

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات، إن اجتماعات القمة العربية في السابق كانت تتناول قضايا سياسية ومشكلات وخلافات بينية وإقامة السوق العربية المشتركة وتحاول تقريب وجهات النظر.

فرحات: اجتماع الزعماء العرب مختلف هذه المرة

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من السعودية لبرنامج «مطروح للنقاش» مع الإعلامية مارينا المصري على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن اجتماع الزعماء العرب هذه المرة مختلف لأن التحولات التي شهدها العالم أبرزت الدور العربي في النظام العالمي، جعل طبيعة القضايا المطروحة مختلف تماما عن السابق، والبحث عن تعاون مشترك.

وأكد أن القوى العربية الآن تدير التفاعلات التي تجري في الشرق الأوسط، بالتالي القمة الحالية تأتي في ظل وجود إرادة عربية من جانب القوى الرئيسية، لامتلاك زمام إدارة التفاعلات الرئيسي، وضبط تأثيرها على الأمن القومي العربي.

ولفت إلى أن جامعة الدول العربية بدأت تتأقلم مع التحديات العالمية من الحرب الروسية الأوكرانية إلى الصراع الغربي الغربي، وعلى قائمة هذه التحديات هو تحدي الأمن الغذائي والتغيرات المناخية، وبدأت تقدم وتطبق الحلول.