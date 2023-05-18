وزير خارجية لبنان يبحث تفعيل العمل العربي المشترك على هامش فعاليات قمة جدة

بحث وزير الخارجية والمغتربين بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عبدالله بوحبيب، خلال سلسلة من اللقاءات مع نظرائه بعدد من الدول العربية، سبل تنسيق الجهود من أجل تفعيل العمل العربي المشترك، في ظل عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، وذلك على هامش فعاليات الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية الثانية والثلاثين في جدة بالمملكة العربية السعودية.

وأكد بوحبيب خلال اللقاءات، ضرورة نجاح عمل اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحاور مع سوريا، واتخاذ خطوات مشتركة من أجل التوصل إلى الحلول اللازمة في سوريا.

ووفقا لبيان من وزارة الخارجية اللبنانية اليوم، تطرق بوحبيب إلى التطورات الأخيرة في المنطقة انطلاقًا من الاتفاق السعودي - الايراني وصولًا الى الانفتاح العربي على سوريا والتداعيات الايجابية على الاستقرار في المنطقة.

وكان وزير الخارجية اللبناني، شارك أمس في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية (32)، ثم عقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع وزراء خارجية الأردن وسوريا وعمان والإمارات العربية المتحدة والكويت والجزائر، إضافة إلى المبعوث الخاص لوزير الخارجية الروسي لشؤون الشرق الأوسط.