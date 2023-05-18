4 أفلام وثائقية ضمن مشروعات تخرج طلبة الشعبة الإنجليزية بإعلام القاهرة

قدم اليوم طلبة قسم التليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة بالشعبة الإنجليزية، 4 أفلام وثائقية وتسجيلية، ضمن مشروعات التخرج للسنة الدراسية الحالية، ولاقت الأفلام الأربعة إشادات لجنة التحكيم الخماسية.

فيلم غريب في بيتي

وجاء من بين الأفلام الأربعة، فيلم «غريب في بيتي»، الذي يتناول قصصا متنوعة لعدد من المغتربين الشباب العائدين إلى مصر بعد سنوات قضوها في بلاد عربية متنوعة، إشراف فني: أ. هاني سمير منتج ومخرج أفلام وثائقية، أ. شيري عصام مدرس مساعد بقسم الإذاعة و التليفزيون الشعبة الإنجليزية.

فيلم رحلة روح

فيلم رحلة روح، الذي يناقش الضغوطات النفسية ومحاولات الوصول إلى السلام النفسي عبر أربع محطات، إشراف فني: المخرجة/ نجلاء عبد القادر منتجة ومخرجة أفلام وثائقية، وبترا هاني معيدة بقسم الإذاعة والتليفزيون الشعبة الإنجليزية.

فيلم من بلاد بعيدة

فيلم من بلاد بعيدة، الذي يناقش قصص مختلفة لعدد من الدارسين في جامعة الأزهر من عدة جنسيات، تحت إشراف: المخرجة نجلاء عبدالقادر - المعيدة: لبنى إيهاب.

فيلم فرصة تانية

فيلم «فرصة تانية»، الذي يسلط الضوء على دور رعاية الأيتام ونماذج ملهمة لبعض الذين استطاعوا مواجهة الظروف الصعبة والتغلب عليها، اشراف فني: أ. هاني سميرمنتج ومخرج أفلام وثائقية أ. ندى إيهابمدرس مساعد بقسم الإذاعة والتليفزيون- الشعبة الإنجليزية.

لجنة التحكيم تشيد بالجهد المبذول

وأكدت لجنة التحكيم إشادتها بمستويات الأفلام التي قدمها الطلبة، مشيدين بالجهد المبذول في كافة الأفلام، وأبدوا عددًا من الملاحظات الفنية الهامة التي تساعد الطلاب في استكمال مشوارهم بنجاح في سوق العمل بعد تخرجهم.

يشار إلى أن المشرف العام على مشروعات التخرج أ.د. نرمين الأزرق، رئيس شعبة اللغة الإنجليزية بكلية الإعلام جامعة القاهرة، فيما تولى الإشراف العام على مشروعات التخرج كلاً من: د. دينا مجدى موريس، مدرس بقسم الاذاعة والتليفزيون بكلية الاعلام جامعة القاهرة، د. ريهام صلاح عبد ربه، مدرس بقسم الاذاعة والتليفزيون بكلية إعلام جامعة القاهرة.