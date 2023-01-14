«التضامن»: إعفاء الطلاب ذوي الهمم من شرط التوزيع الجغرافي للإقامة بالمدن الجامعية

ذكرت وزارة التضامن الاجتماعي، أن بطاقة الخدمات المتكاملة تمنح العديد من المزايا لذوي الهمم، تتمثل في الحصول على فرصة عمل ضمن نسبة الـ5%، كما يحق لهم الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة أو بين راتب ومعاش مستحق، إلى جانب الإعفاء من شرط التوزيع الجغرافي لطلاب المدارس والجامعات والإقامة بالمدن الجامعية، والالتحاق بالمدارس والجامعات الدامجة.

وأشارت «التضامن»، إلى أنه تم إصدار 950 ألف بطاقة إثبات إعاقة وخدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وجاري تطوير قاعدة بيانات متكاملة، بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى إجراء ربط شبكي بين وزارة التضامن الاجتماعي وبين الجهات الحكومية والأهلية المعنية بخدمات الأشـخاص ذوي الإعاقة.

وأكدت، أنه يتم العمل على دعم ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال توفير دعم نقدي لإجمالي 1,1 مليون فرد من ذوي الإعاقة بتكلفة سنوية تبلغ 5,2 مليار جنيه سنويا، مشيرة في تقرير صادر عنها، إلى أنه يتم التعاون مع 4500 جمعية أهلية تقدم خدمات رعاية وتأهيل وتمكين للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى التأهيل المرتكز على المجتمع.

ولفتت الوزارة، إلى أن ذوي المستحقين لبطاقة الخدمات المتكاملة من ذوي الاحتياجات الخاصة، يتمثلون فيما يلي:

- الإعاقات متوسطة الشدة.

- الإعاقات الحركية مثل حالات ضمور العضلات.

- حالات الجزام.

إصابات وتشوهات العمود حالات بتر طرف أو أكثر من الفقري الشديدة.

- حالات بتر طرف أو أكثر من الأطراف العلوية أو السفلية.

- الشلل الرباعي.

- الشلل النصفي.

- الشلل الدماغي.

- شلل الأطفــال فـي طرف أو أكثر إصابات الحبل الشوكي.

- الجلطة الدماغية.

- الخلل العصبي الطرفي.

- الإعاقات الذهنية بمعدل ذكاء 51 درجة فأقل.

- حالات تيبس المفاصل الشديد والمتوسط .